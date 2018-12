Ascolti Tv Auditel: Mary Poppins al 22,2% batte Gerry Scotti, bene Good Doctor

Dick Van Dyke e Julie Andrews in "Mary Poppins" (1964)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 28 dicembre 2018 vedono in prime time i palinsesti nuovamente rivoluzionati in occasione delle festività natalizie. Dopo il tris di Principesse Disney e il successo di Biancaneve e i Sette Nani, Cenerentola e il boom de La Bella Addormentata nel Bosco, Rai1 ha riproposto il classico di Walt Disney Mary Poppins (prequel del film attualmente nelle sale cinematografiche con protagonista Emily Blunt). La tata Julie Andrews (premiata con l'Oscar) e lo spazzacamino Dick Van Dyke se la sono vista direttamente con Gerry Scotti e un'altra puntata di Chi vuole essere milionario? su Canale 5.

Chi ha vinto la disfida dell'Auditel, Tata o Milionario? Vediamo i dati.

Su Rai1 Mary Poppins ha conquistato 4.753.000 spettatori pari al 22.2% di share, battendo Canale 5 con Chi vuol esser Milionario? e i suoi 3.510.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha convinto 1.681.000 spettatori pari al 7.3% di share, superando Italia 1 con Il cavaliere Oscuro e i suoi 1.039.000 spettatori (5.2%).

Su Rai3 La Grande Storia – Pane e Politica ha totalizzato 950.000 spettatori pari ad uno share del 4%, testa a testa con Rete4 e il film Over the Top (928.000 spettatori con il 4.1% di share). Su La7 Il Giorno in più ha segnato 549.000 spettatori con uno share del 2.3%, pareggiando con TV8 e Fuga dal Natale con 516.000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglieva 344.000 spettatori (2%).