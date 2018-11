Ascolti Tv Auditel: Matteo Renzi ingannato, ma è vittima di Scherzi a Parte

Matteo Renzi vittima di un inganno. Non si tratta di politica, ma è soltanto un tiro burlone di Scherzi a Parte e del suo conduttore Paolo Bonolis, che domani 30 novembre in prime time su Canale 5 (per risollevarsi da ascolti e dati Auditel non esattamente lusinghieri), tenta il tutto per tutto invitando in trasmissione il senatore dem.

Il sodalizio Renzi-Bonolis iniziato alla Leopolda con ospite il conduttore Mediaset, continua quindi con l'invito all'ex segretario del Pd ricambiato in trasmissione, il tutto sotto i buoni auspici di Lucio Presta, agente del padrone di casa di Scherzi a Parte e produttore del documentario su Firenze dell'ex premier, in onda a dicembre sul Nove.

Tutto in famiglia, insomma, e la partecipazione a Scherzi a Parte servirà ovviamente come trampolino di lancio per Florence, il programma su cui il senatore del Partito Democratico punta tutto per donare nuovi lustri alla sua immagine un tantinello offuscata e, chissà, per tentare nuove strade televisive se la carriera politica dovesse ristagnare. Ovviamente, ammesso e non concesso che il documentario abbia successo.

Altri ospiti della trasmissione, oltre al senatore Renzi, saranno Andrea Iannone, Giuseppe Cruciani e Andrea Pucci. Riuscirà l'ospitata di Renzi a dare l'abbrivio agli ascolti di Scherzi a Parte? Lo scopriremo solo il prossimo sabato mattina.