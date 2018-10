Ascolti Tv Auditel: mentre la nuova Rete4 arranca, La7 cresce e fa faville

Gli indici di ascolto e i dati Auditel della nuova stagione televisiva hanno visto entrare prepotentemente in gioco la nuova Rete4 curata da Gerardo Greco, promosso alle redini dell'informazione del canale Mediaset. E tuttavia, le nuove trasmissioni che hanno preso l'avvio sotto la sua egida, ovvero Quarta Repubblica di Nicola Porro il lunedì in prime time, Fuori dal coro di Mario Giordano in onda nella fascia preserale alle 19,35, e Viva l'Italia - Ieri e oggi condotta dallo stesso Greco il giovedì in prima serata, non sembrano trovare il plauso del grande pubblico arrancando fra il 3 e il 5% di share.

L'assegnazione del timone di Stasera Italia a Barbara Palombelli, per giunta, dopo una partenza promettente, ha mostrato ben presto il fianco ed è quotidianamente battuta (spesso in maniera piuttosto sonora) dalla concorrente Lilli Gruber con il suo immarcescibile Otto e mezzo su La7.

La7 che, al contrario, ravvisa il miglior inizio di stagione degli ultimi sette anni. Dal 1 al 30/9, leggiamo in un comunicato stampa, "la Rete del Gruppo Cairo Communication, raggiunge, infatti, nella giornata (07:00- 02:00) una share media del 3,52% (+26% vs il 2017) e del 4,51% in prime time (20:30/22:30) pari a +36%".

In particolare, sono in crescita tutti i programmi, soprattutto "Otto e Mezzo (dal lunedì al venerdì) che "conquista il 6,89% di share (+35% vs 2017) facendo registrare il miglior avvio stagionale di sempre. Il programma di Lilli Gruber conferma la sua supremazia nell’access prime time battendo nettamente Stasera Italia su Retequattro, che supera per ben 13 volte consecutive".

Se lo stesso Giovanni Floris ottiene la miglior partenza di sempre con DiMartedì e così gli altri conduttori con i loro rispettivi programmi quali Myrta Merlino con l'Aria che tira, Massimo Giletti con Non è l'Arena, Tiziana Panella con Tagadà, Andrea Pancani con Omnibus ed Enrico Mentana con il TGLa7, si evidenzia un "ottimo start anche per Piazzapulita, che raccoglie il 5,92% di share, (+62% vs 2017). Il programma di Corrado Formigli vince costantemente e con grande margine il confronto con il competitor W l’Italia su Retequattro".

Il "total makeover" politicamente corretto di Rete4, insomma, finisce per soccombere all'avanzata di La7 che, da sempre molto vicina al m5s, oltre a giovare dell'insediamento dei grillini al Governo, riesce ad ammannire un prodotto che strizza sapientemente l'occhio al populismo pur mantenendo un'allure garbata e non strillata che non scontenta i moderati. Quando invece l'informazione riveduta e corretta da Gerardo Greco sul canale Mediaset stenta a trovare una sua dimensione ben definita e tradisce il target di riferimento della rete, il cui pubblico fin dai tempi di Emilio Fede è stato abituato a tutt'altra minestra rispetto a quella sonnacchiosamente istituzionale che vede Barbara Palombelli (e lo stesso Greco) quale testimonial.