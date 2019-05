Ascolti Tv Auditel: Montalbano vince e castiga la Hunziker, Formigli sul podio

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 23 maggio 2019 vedono su Rai1 il Commissario Montalbano tornare a scontrarsi con il nuovo programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, All Together Now su Canale 5, versione italiana del format britannico in onda sulla BBC.

Su Rai2 è stato trasmesso invece il film con Jennifer Lawrence Passengers e su Rai3 il film Fai bei sogni con Valerio Mastandrea. Su Rete4 il ritorno di Paolo del Debbio con Dritto e Rovescio, in diretta concorrenza con Piazza Pulita condotto da Corrado Formigli su La7, programma che ha visto ospiti fra gli altri il Vicepremier pentastellato Luigi Di Maio e la leader di Più Europa Emma Bonino. Su Italia 1 è andato invece in onda il film King Arthur - Il Potere della Spada.

Chi ha vinto la sfida Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Il Commissario Montalbano ha totalizzato il 22,90% e 5,04 milioni di spettatori vincendo la serata, Rai2 con Passengers al 5,70%, su Rai3 Fai bei sogni ha segnato il 4,14%, su Canale5 All Together Now cala al 15,32% e 2,76 milioni, su Italia1 King Arthur: il potere della spada raccoglie il 5,78%, su Rete4 Dritto e rovescio si attesta al 4,60%, su La7 PiazzaPulita sale al 6,20%.

Sette giorni fa, su Rai1 Il Commissario Montalbano conquistava 4.974.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5, la prima puntata di All Together Now partiva con 3.190.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio segnava 839.000 spettatori con il 4.8% di share, mentre Piazza Pulita raggiungeva il 5,67% con 1.068.000 spettatori.