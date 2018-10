Ascolti Tv Auditel: Morandi batte Fazio di un soffio e cala rispetto al 2017

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 21 ottobre 2018 vedono l'arrivo su Canale 5 di Gianni Morandi con L'Isola di Pietro 2 a scombinare le acque dei due contendenti principali Fabio Fazio con Che tempo che fa su Rai1 e Non è l'Arena su La7.

Se, per arginare il colpo della fiction di Morandi (quest'anno coadiuvato da Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis) Fazio ha puntato sul sindaco di Riace Mimmo Lucano e su Antonella Clerici prossima conduttrice di Portobello in prime time il sabato sera su Rai1, Giletti ha puntato sul dibattito riguardo allo spread e al declassamento dell'Italia da parte di Moody's.

Ma chi ha vinto e chi è stato sconfitto nella disfida a tre in prima serata?

Vediamo i dati: Che Tempo Che Fa su Rai1 ha raccolto 3.701.000 spettatori pari al 14.62% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.121.000 spettatori pari al 12.79% di share. Su Canale 5 L’Isola di Pietro 2 ha conquistato 3.328.000 spettatori pari al 15.27% di share, calando rispetto all'esordio nel 2017 quando conquistò il 20,2% di share (ma c'è da dire che su La7 non andava ancora in onda Massimo Giletti). Male invece Non è L'arena che si attesta a 1.021.000 spettatori con il 5.26%, perdendo ben un punto e mezzo rispetto al 7 ottobre, nell'ultimo scontro diretto con Che tempo che fa.