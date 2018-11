Spettacoli

Lunedì, 19 novembre 2018 - 09:26:00 Ascolti Tv Auditel: Morandi vince per share, ma in quasi 4 mln vedono Fazio Prevale l'Isola di Pietro, ma Che Tempo che fa cresce negli ascolti, Le Iene doppiano Giletti con Non è L'Arena. Gloria Guida parte dal 4% di Marco Zonetti