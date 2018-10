Ascolti Tv Auditel: Mr.Bean a Che Tempo che fa, Rowan Atkinson contro Giletti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica prossima, 7 ottobre 2018, vedranno il ripresentarsi dell'eterna disfida in prime time fra Che tempo che fa in onda su Rai1 e condotto da Fabio Fazio e Non è l'Arena di Massimo Giletti su La7.

Le scorse due puntate hanno visto prevalere Fazio, malgrado Giletti abbia sfoderato le armi pesanti con l'intervista esclusiva a Jimmy Bennett, il giovane attore che ha denunciato Asia Argento per la questione delle molestie sessuali, e poi - la domenica successiva - l'attrice stessa a difendersi dalle illazioni dell'ex collega, amico e amante.

Malgrado Non è l'Arena abbia quindi spremuto fino all'ultima goccia i vantaggi mediatici derivanti dallo sfruttamento del fenomeno #MeToo, Che tempo che fa si è sempre imposto sul contendente, e per giunta di larga misura.

La prossima domenica, inoltre, Fabio Fazio ha deciso di puntare sulla comicità invitando in trasmissione il celeberrimo "Mr.Bean", ovvero l'amatissimo attore inglese Rowan Atkinson, che tornerà nelle sale cinematografiche italiane l'11 ottobre con Johnny English colpisce ancora, terzo film della saga dell'agente segreto britannico, ovvia parodia di James Bond, più pasticcione di tutti i tempi.

Le apparizioni italiane di Rowan Atkinson sono piuttosto sporadiche, malgrado il suo Mr.Bean sia popolarissimo anche nel nostro Paese, e vi è molta attesa per vederlo nel salotto di Che tempo che fa. Avendo già invitato in trasmissione l'accusatore, l'avvocato dell'accusatore e la stessa accusata nel caso Argento-Bennett, come risponderà Massimo Giletti a questo colpaccio della concorrenza?