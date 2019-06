Ascolti Tv Auditel: Nations League male su Rai1, Tv8 fa boom con la Formula 1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 9 maggio 2019 vedono un palinsesto totalmente rivoluzionato e praticamente "estivo". Su Rai1 è andata in onda la finale di Uefa Nations League tra Portogallo e Paesi Bassi, su Rai2 il telefilm NCIS e a seguire Elementary, su Rai3 le lezioni di musica classica di Ezio Bosso in Che Storia è la Musica.

Su Rete4, dal canto suo, è tornato con il meglio del suo programma La Repubblica delle Donne Piero Chiambretti, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova fiction Lontano da te con Megan Montaner e Alessandro Tiberi, su Italia 1 il film con Sam Worthington La Furia dei Titani, su Tv8 la differita del Gran Premio del Canada di Automobilismo Formula 1. Da segnalare su La7 l'ultima puntata di questa stagione di Non è L'Arena, forse condotta per l'ultima volta da Massimo Giletti (qualora dovesse tornare alla Rai) e con ospite, fra gli altri, la sorella della modella marocchina Imane Fadil, deceduta in circostanze ancora misteriose qualche mese fa.

Chi ha vinto la sfida dell'Auditel in questa sonnacchiosa giornata domenicale? Vediamo i dati.

Su Rai1 la finale di Nations League raccoglie 2.959.000 spettatori pari al 14.2% di share, sfiorata da Canale 5 con la prima puntata della fiction che conquista 2.496.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 NCIS ha totalizzato 1.377.000 spettatori (6.6%) mentre Elementary 1.117.000 spettatori con il 5.6%. Su Italia1 La Furia dei Titani segna 1.071.000 spettatori con il 5.2% di share, battuta da Rai3 con Che Storia è la Musica e i suoi 1.010.000 spettatori pari a uno share del 5.3%. Su Rete4 #CR4 La Repubblica delle Donne – I migliori mesi della mia vita ha attirato 527.000 spettatori con il 3% di share mentre su La7 Non è l’Arena chiude la stagione con 1.081.000 spettatori e il 6.6%. Su Tv8 il Gran Premio del Canada in differita conquista invece 2.105.000 spettatori con il 10.1% di share.

Sette giorni fa, complice l'ospitata del vicepremier Matteo Salvini, Non è L’Arena si aggiudicava l'8.7% di share con 1.509.000 individui all'ascolto.

La Nations League vince con un fiacchissimo risultato, decisamente non da Rai1, la fiction di Canale 5 non parte male, Non è L'Arena chiude la stagione senza infamia e senza lode, Tv8 fa il boom con la Formula 1, bene Che Storia è La Musica.