Ascolti Tv Auditel: Nero a Metà al 25% triplica Canale 5, quasi 2 mln Report

Antonia Liskova, protagonista della fiction Nero a metà, in onda su Rai1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 17 dicembre 2018 vedono l'ultima puntata della fiction Nero a metà, in onda su Rai1 scontrarsi con Rai2 e il film Un amore tutto suo con Sandra Bullock, Canale 5 e Race - Il colore della vittoria in prima visione TV, Italia 1 e Mamma ho riperso l'aereo e La7 con La lettera scarlatta.

Da segnalare anche la disfida tra programmi di approfondimento, ovvero tra Report su Rai3 condotto da Sigfrido Ranucci e Quarta Repubblica su Rete4 condotto da Nicola Porro.

Chi ha vinto, chi ha perso, chi ha confutato o confermato i successi nell'agone dell'Auditel? Vediamo i dati.

La serie Tv di Rai1 con protagonisti Claudio Amendola, Antonia Liskova e Miguel Gobbo Diaz chiude in bellezza con 5.816.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Canale 5 Race – Il Colore della Vittoria ha raccolto davanti al video 1.504.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Un Amore tutto Suo ha interessato 1.297.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 Mamma ho Riperso l’Aereo – Mi sono smarrito a New York ha catturato l’attenzione di 1.274.000 spettatori (8%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.863.000 spettatori pari ad uno share del 7.7%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 982.000 spettatori salendo al 4.9% di share. Su La7 La Lettera Scarlatta ha registrato 462.000 spettatori con uno share del 2.1%.

Sette giorni fa Nero a Metà conquistava 5.226.000 spettatori con il 22.7% di share, battendo su Canale 5 la finale del Grande Fratello Vip 3 che raccoglieva 3.446.000 spettatori pari al 21.9% di share. Su Rai3 Report raggiungeva 1.866.000 spettatori pari al 7.8%, mentre Quarta Repubblica otteneva 886.000 spettatori con il 4.4% di share.