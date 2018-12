Ascolti Tv Auditel: Nero a metà batte la finale del GfVip, Report sul podio

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del prime time di lunedì 10 dicembre 2018 hanno visto tornare sfidarsi Nero a Metà, la fiction di Rai1 con Claudio Amendola e diretta da Marco Pontecorvo, arrivata alla quarta puntata; il Grande Fratello Vip su Canale 5, giunto alla sua attesa finalissima che ha incoronato Walter Nudo vincitore di questa edizione; Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro su Rete4 con un'intervista a Luigi Di Maio; e Report su Rai3 condotto da Sigfrido Ranucci che ha puntato i riflettori sulle questioni finanziarie e sulle varie trasformazioni avvenute nel corso degli anni da parte della Lega di Matteo Salvini.

Chi ha vinto, chi ha perso, in questo lunedì sera di fuoco? Vediamo i dati.

Su Rai1 la fiction Nero a Metà ha conquistato 5.226.000 spettatori con il 22.7% di share, battendo su Canale 5 la finale del Grande Fratello Vip 3 che ha raccolto 3.446.000 spettatori pari al 21.9% di share, classificandosi come la finale meno vista di sempre. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 958.000 spettatori pari al 5.4% di share, mentre su Italia 1 Warcraft – L’Inizio ha convinto 1.031.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Report ha conquistato 1.866.000 spettatori pari al 7.8%, quasi doppiando Rete4 con Quarta Repubblica, con ospite Luigi Di Maio, che però raggiunge 886.000 spettatori salendo al 4.4% di share, 1,5 punti di percentuale in più rispetto a sette giorni fa. Su La7 il film La ragazza con l’orecchino di perla ha invece segnato 668.000 spettatori con uno share del 2.8%.

Sette giorni fa Nero a Metà aveva conquistato 5.411.000 spettatori pari al 23.3% di share, battendo Canale 5 con il Grande Fratello Vip che otteneva 3.505.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Rai3 Report faceva boom con 2.242.000 spettatori pari a uno share del 9.2%, triplicando Rete4 con Quarta Repubblica (535.000 spettatori con il 2.9% di share).

Quanto alle finali del Grande Fratello Vip, nelle prime due edizioni, gli ascolti erano stati rispettivamente, per l'ultima puntata del GF Vip 2 andata in onda il 4 dicembre 2017, 5.569.000 spettatori con il 30.92% di share, e per quella del GF Vip del 17 novembre 2016, 5.050.000 spettatori con il 26.36% di share.