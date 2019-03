Spettacoli

Martedì, 5 marzo 2019 - 10:15:00 Ascolti Tv Auditel: Nome della Rosa batte Isola dei Famosi, bene Made in Sud La fiction di Rai1 vince la serata superando il reality show di Canale 5. La nuova stagione di Made in Sud su Rai2 parte in bellezza di Marco Zonetti