Ascolti Tv Auditel: Nuovo record per Barbara D'Urso. Grande Fratello al top

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 27 maggio 2019 hanno visto tornare in prime time il Grande Fratello 16 condotto da Barbara D'Urso su Canale 5. L'ottava puntata del programma di Barbarella ha conquistato 3.681.000 spettatori pari al 22.4% di share (GF Night: 1.791.000 – 33.9%), battendo il record della settimana scorsa.

Sette giorni fa, infatti, il Grande Fratello raggiungeva 3.404.000 spettatori con il 20,75% di share con picchi del 36% e oltre 4 milioni di spettatori, superandosi rispetto alla puntata precedente.

Ieri sera, per quanto riguarda invece i picchi d'ascolto, Barbara D'Urso ha toccato il 37% di share con quasi cinque milioni di individui all'ascolto stravincendo la serata.

Barbara D'Urso rivitalizza dunque ufficialmente il reality show di punta di Canale 5 e supera di netto le colleghe Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi, reduci dai flop del Grande Fratello Vip e dell'Isola dei Famosi. Laddove i due reality show di cui sopra perdevano infatti spettatori e punti di share di puntata in puntata, il GF della D'Urso cresce in ascolti di settimana in settimana, battendo record su record.