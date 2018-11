Ascolti Tv Auditel: Palombelli imbattibile a mezzogiorno, Forum sbanca tutto

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 13 novembre 2018 vedono un nuovo record battuto da Barbara Palombelli a mezzogiorno con il suo inarrestabile Forum.

Favorita dal crollo della Prova del Cuoco su Rai1, la trasmissione "giudiziaria" di Canale 5 sta conoscendo una nuova primavera di successi e ieri ha macinato un nuovo trionfo nell'agone dei dati di ascolto, tanto da venire lodata dal direttore di rete Giancarlo Scheri.

Leggiamo in un comunicato stampa: "Record stagionale per “Forum”, 20.13% di share (17.75% di share sul target 15-64 anni) e 1.564.000 spettatori totali.Il programma condotto da Barbara Palombelli, in onda su Canale 5 dalle 11.00 alle 13.00, ieri, nel periodo di sovrapposizione ha superato di 8 punti percentuali il diretto competitor (La prova del Cuoco, ndr) raggiungendo picchi che hanno superato i 2.500.000 spettatori".

Quanto alle lodi di Scheri, l'alto dirigente Mediaset non lesina l'entusiasmo: «Record stagionale per “Forum”, corazzata di ascolti per Canale 5 e appuntamento irrinunciabile per il nostro pubblico. Ieri, una volta in più, “Forum” ha dimostrato di essere una vera trasmissione di servizio pubblico: intrattiene, informa e insegna. Allo stesso modo, la padrona di casa Barbara Palombelli mette ogni giorno a disposizione dei telespettatori la sua rassicurante capacità divulgativa, la sua cultura e la sua innata capacità di ascoltare».

Abbiamo bacchettato spesso Barbara Palombelli per il suo Stasera Italia in onda su Rete4 battuto costantemente da Lilli Gruber e Otto e mezzo nella fascia preserale, ma a mezzogiorno l'ex first lady capitolina si prende sonore rivincite personali e non ha rivali portando Canale 5 a risultati encomiabili in uno slot orario non facilissimo e affollato di programmi della concorrenza, fra i quali - oltre al cooking show di Elisa Isoardi - I Fatti vostri su Rai2 e L'Aria che tira su La7.