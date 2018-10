Ascolti Tv Auditel: Palombelli perde di sera, ma nel daytime è regina di share

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del daytime vedono una regina incontrastata sbaragliare la concorrenza e crescere nello share. Parliamo di Barbara Palombelli che, se con Stasera Italia su Rete4 la sera soccombe alla corazzata di Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber su La7, nella fascia di mezzogiorno si prende ampie e gratificanti soddisfazioni con Forum e nel pomeriggio con Lo Sportello di Forum, facendo incetta di consensi e di spettatori.

Per Forum, in particolare, si parla di uno share costante che supera (spesso abbondantemente) il 18% con quasi un milione e mezzo di spettatori, quando invece la concorrenza di Elisa Isoardi con La Prova del Cuoco su Rai1 arranca al 13% (spesso neanche raggiunto) e I Fatti Vostri su Rai2 arrivano all'8-10% circa. Nella fascia di mezzogiorno, la Palombelli triplica di fatto anche la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip su Italia 1 (che si attesta sul 5% circa), sbaraglia L'Aria che tira su La7 (5-7%), e batte Corrado Augias su Rai3 con il suo fortunato Quante storie (8% di share).

Grande successo anche per Lo sportello di Forum in onda su Rete4 nella fascia pomeridiana, con un 7% circa di ascolti che spesso superano quelli del canale in prime time.

Inutile dire che Forum rappresenta l'habitat naturale per Barbara Palombelli che, con il suo aplomb, riesce ad amministrare sapientemente le diatribe, i contenziosi e le beghe giudiziarie della "gente comune" e a fare da agognata voce della ragione nei dibattiti in studio evitando che sconfinino in risse.

Aplomb e ragionevolezza che rappresentano paradossalmente un handicap nel talk show serale di Rete4, nel quale gli spesso sfrenati narcisismi e l'ego degli illustri ospiti che battibeccano a vicenda cercando di prevaricare l'uno sull'altro per avere l'ultima parola vanificano ogni tentativo della conduttrice di imporsi, ai danni del dibattito. La formula di Otto e mezzo, in questo senso, è più funzionale a Lilli Gruber e meno dispersiva rispetto a Stasera Italia, ove la Palombelli - seduta in disparte rispetto agli ospiti in studio - tenta con impegno di tenerli a bada come fa con il pubblico o le parti in causa a Forum, ma senza riuscirvi appieno.

Forse, la produzione di Stasera Italia dovrebbe optare per un numero di ospiti più esiguo sistemati a un "tavolo" simile a quello di Otto e mezzo, grazie al quale la Gruber (seduta allo stesso tavolo) ha modo di poter fare l'istitutrice inflessibile riportando all'ordine chi "sgarra", mentre la Palombelli - sistemata a margine rispetto ai suoi invitati - anziché la padrona di casa finisce purtroppo per sembrare l'ospite sgradita.

Ma se, per l'appunto, in access prime time soccombe alla concorrenza formidabile della Gruber, può decisamente riconsolarsi nel daytime con ascolti da sogno, e che rappresentano per Mediaset un autentico Eldorado.