Ascolti Tv Auditel: Palombelli trita Panella, Sportello di Forum umilia Tagadà

Gli ascolti Tv e i dati Auditel della fascia pomeridiana di giovedì 28 febbraio 2019 vedono Barbara Palombelli su Rete4 con il suo Sportello di Forum stracciare Tagadà su La7 condotto da Tiziana Panella.

Nel dettaglio, la trasmissione di Rete4 ha conquistato 962.000 spettatori con il 7.3%, mentre quella di La7 si è fermata a 387.000 spettatori con il 2.8% nella Prima Pagina e a 377.000 (3.2%) nella seconda.

Grandi numeri ottenuti da Forum in questa stagione, sia nella sua versione "ufficiale" in onda su Canale 5 a mezzogiorno sempre condotta da Barbara Palombelli, leader di fascia, sia - come abbiamo visto - in quella pomeridiana su Rete4. E grandi soddisfazioni per la giornalista e conduttrice, che ha fatto suo lo storico programma donandovi nuova linfa vitale.