Ascolti Tv Auditel: Palombelli umiliata dagli ultrasettantenni di Non ho l'età

Gli ascolti Tv e i dati auditel di mercoledì 10 ottobre 2018 vedono nella fascia preserale un nuovo contendente inserirsi nella disfida tra Otto e mezzo di La7 con Lilli Gruber e Stasera Italia in onda su Rete4 condotto da Barbara Palombelli.

Il "terzo incomodo" è il programma di Rai3 Non ho l'età, prodotto da Panamafilm per la sapiente regia di Stefano De Concilio e Mario Pantoni, programma che racconta vita e storie d'amore di ultrasettantenni. "Innamorarsi, amarsi e, sempre più spesso, persino sposarsi dopo i settant'anni non è più un tabù" apprendiamo dalla descrizione del programma sul sito della Rai. "In Italia l'amore nella terza età rappresenta un fenomeno sociale nuovo e inedito, straordinario e senza precedenti, che si va diffondendo da nord al sud, nelle grandi città e nei piccoli paesi, attraversando tutti i ceti sociali, con numeri in costante crescita".

E in costante crescita sono anche gli ascolti, visto che ieri sera gli arzilli (e invidiabili) settuagenari hanno totalizzato 1.419.000 spettatori per il 5,9% di share. Perdendo la battaglia con l'inaffondabile Lilli Gruber che ha ottenuto 1.960.000 spettatori con il 7,6% ma stracciando di fatto Barbara Palombelli. Stasera Italia, infatti, ha raccolto 1.183.000 spettatori (4,8%) nella prima parte, e 1.251.000 (4,8%) nella seconda, soccombendo di fatto alle storie d'amore degli Over 70.

Da segnalare peraltro che il divario degli ascolti tra Barbara e Lilli si è fatto sempre più ampio a favore di quest'ultima, dopo un primissimo periodo in cui Stasera Italia sembrava insidiare da vicino i trionfi di Otto e mezzo. E invece, a conti fatti, il restyling del talk di Rete4 (e così di tutta l'informazione del canale) mostra il fianco e perde la partita anche con insospettabili, almeno sulla carta, avversari.