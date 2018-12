Ascolti Tv Auditel: Papa Francesco contro Gerry Scotti, Vigilia di fuoco

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 24 dicembre in prime time, vedranno una Vigilia di Natale di fuoco con Papa Francesco "contro" Gerry Scotti, con il Vaticano sullo sfondo della "contesa".

Già perché in prima serata su Rai1 Papa Bergoglio celebrerà la Santa Messa di Natale, mentre alle 23.30 la serata dell'Ammiraglia Rai proseguirà con l'approfondimento Viaggio nella Chiesa di Francesco.

Al tempo stesso, su Canale 5, Gerry Scotti presenterà il Concerto di Natale 2018 in Vaticano, con la regia di Roberto Cenci. Da un comunicato stampa ufficiale, leggiamo: "Sul palco che ogni mercoledì accoglie Papa Francesco nell’udienza generale saliranno grandi star provenienti da ogni parte del mondo. Tra queste: Anastacia, José Feliciano, Dee Dee Bridgewater, Alvaro Soler, Raphael Gualazzi, Ermal Meta, Alessandra Amoroso, Edoardo Bennato, Fabrizio Bosso e Giovanni Caccamo. A loro si unirannodue flautisti straordinari: Andrea Griminelli e Gheorghe Zamfir".

E ancora: "Il tradizionale coro gospel americano sarà quest’anno il New Direction Tennessee State Gospel Choir. Le voci bianche saranno quelle del Piccolo Coro le Dolci Note, diretto dal maestro Alessandro Bellomaria. Come da tradizione gli artisti saranno accompagnati dall’Orchestra Universale Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Renato Serio, con la collaborazione del Maestro Stefano Zavattoni. Il Concerto di Natale in Vaticano è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica della Santa Sede e organizzato dalla Prime Time Promotions a favore della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes e di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus".

Su Rai2, i telespettatori più giovani potranno assistere al film Disney Frozen - Il regno di ghiaccio seguito dal cortometraggio Frozen Fever con protagonista il pupazzo di neve Olaf e dal film Quel complicato viaggio di Natale con Meghan Ory.

Su Rai3 andrà in onda il 42° Festival del circo di Montecarlo condotto da Melissa Greta Marchetto e a seguire il documentario in prima TV La marcia dei pinguini.

Su rete4, il film western La conquista del West con James Stewart e quindi la pellicola Blues Brothers - Il mito continua del 1998 con Dan Aykroyd. Su Italia1, Dan Aykroyd sarà sempre presente con il film cult del 1983 Una Poltrona per due, tradizionale appuntamento della Vigilia di Natale.

Per finire, su La7, il film Disney Pomi d'ottone e manici di scopa del 1971 con Angela Lansbury e a seguire Il paradiso può attendere, grande successo del 1978 con Warren Beatty.

Chi vincerà la disfida dell'Auditel? A domattina la sentenza.