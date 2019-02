Ascolti Tv Auditel: Paperissima e Non mentire battono Fazio e doppiano Giletti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 24 febbraio 2019 vedono in prime time la fiction Non mentire con Alessandro Preziosi e Greta Scarano su Canale 5 superare in sovrapposizione Fabio Fazio e Che Tempo che fa.

Vediamo nel dettaglio: Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.868.000 spettatori pari al 14.7% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha totalizzato l’11.8% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Non Mentire ha segnato 3.328.000 spettatori con il 14.1% di share. in sovrapposizione Canale 5 con 3.324.124 spettatori (14.11%) batte Rai1 che segna 3.050.806 spettatori (12.95%).

Su Rai2 la serie in prima tv The Good Doctor 2 ha invece raccolto 2.488.000 spettatori (9.7%). Su Italia1 Le Iene totalizzano 1.865.000 spettatori con il 10% di share, mentre su Rai3 lo Speciale TG3: Elezioni Regionali in Sardegna interessa solo 647.000 spettatori pari ad uno share del 2.7%. Su Rete4 il film Tokarev raduna 716.000 spettatori con il 3% di share. Su La7 Non è l’Arena convince 1.214.000 spettatori con il 6.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 632.000 spettatori con il 2.7% di share.

Sette giorni fa Non Mentire vinceva la serata con il 15,48% di share e 3.560.000 spettatori. Fabio Fazio con ospite Matteo Renzi a Che Tempo che fa otteneva il 14.91% con 3.830.000 spettatori e con Che Tempo che fa - Il Tavolo arriva a 2.294.000 spettatori con il 13,29% di share; Le Iene salivano al terzo posto sul podio con il 10,34% e Massimo Giletti nel salotto di Non è L'Arena con ospite Matteo Salvini si fermava al 6,55% di share con 1.293.000 spettatori. Su Rai2 The Good Doctor 2 convinceva 2.365.000 spettatori (9.4%). Su Rai3 Le Ragazze condotto da Gloria Guida totalizzava 1.171.000 spettatori pari a uno share del 5.2% (presentazione di 21 minuti: 1.157.000 – 4.4%).