Ascolti Tv Auditel: Paperissima Sprint batte Renzi ospite a Che Tempo che Fa

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 17 febbraio 2019 decretano un verdetto doloroso per Matteo Renzi ospite da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa.

Il programma di Antonio Ricci su Canale 5 ha ottenuto infatti 4.478.000 spettatori con il 17.2%, superando in sovrapposizione l'ospitata dell'ex segretario del Pd ed ex presidente del Consiglio (in onda durante Paperissima Sprint). Che Tempo che Fa, ieri sera, ha ottenuto 3.830.000 spettatori pari al 14.9% di share.

Renzi può tuttavia riconsolarsi con i bagni di folla e per le standing ovation che lo accolgono a ogni presentazione del suo libro Un'Altra Strada, presentato ieri proprio da Fazio.