Ascolti Tv Auditel: Paperissima Sprint batte Techetechetè con Franco e Ciccio

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 13 giugno 2019 vedono, nello scontro dell'access prime time, Paperissima Sprint su Canale 5 prevalere su Techetechetè su Rai1 con la puntata dedicata a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

Il programma estivo Mediaset condotto dalle Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, Vittorio Brumotti e dal Gabibbo si è imposto su Techetechetè e i suoi 2.732.000 spettatori con il 14.1% con ben 3.259.000 spettatori con uno share del 16.6%, vincendo il suo slot.

Il programma di Canale 5, in onda dal lontano 1990 prima su Italia 1 poi su Canale 5, dimostra di non sentire i segni del tempo e la squadra alle sue redini si dimostra molto affiatata, mentre la puntata dedicata da Rai1 al duo comico Franco e Ciccio forse era troppo "sbilanciata" dal punto di vista regionale e non è riuscita ad attirare il solito zoccolo duro che segue pedissequamente il programma antologico dell'Ammiraglia Rai.