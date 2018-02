Ascolti Tv Auditel, flop Domenica In: Parodi silurate, arriva la Clerici?

Gli ascolti TV e l'Auditel di questa stagione televisiva hanno visto la conferma progressiva del flop di Cristina e Benedetta Parodi al timone di Domenica In.

Lievi spiragli di crescita del programma si sono visti solo nel periodo di pausa natalizia del diretto concorrente Domenica Live, ma al ritorno di Barbarella D'Urso, la situazione è precipitata in abissi d'insuccesso ancor più profondi.

A tal proposito, il settimanale Chi, per mano del suo direttore Alfonso Signorini, ha scaricato una bomba atomica sul destino delle sorelle Parodi. Pare infatti che i vertici di RaiUno non abbiano intenzione di riconfermarle alle redini del contenitore storico domenicale e che al loro posto abbiano intenzione di chiamare Antonella Clerici.

Se ciò fosse confermato, alla Prova del Cuoco chi andrebbe? Ma nientemeno che Elisa Isoardi, colei che giù sostituì la Clerici durante la gravidanza, anni fa, e che trovò nel programma di cucina un trampolino di lancio per la sua carriera.

Intanto, le Parodi sperano di monetizzare il successo di Sanremo 2018 per contrastare Barbara D'Urso e il suo "indotto" a base di Isola dei Famosi. Sanremo risolleverà lo share delle Parodi come ha fatto per tutti i programmi Rai questa settimana, o il caso si rivelerà comunque disperato?