Ascolti Tv Auditel: Partenza Boom per Gad Lerner con L'Approdo

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 3 giugno 2019 vedono una partenza boom, in seconda serata, per il nuovo programma di Gad Lerner, L'Approdo.

La prima puntata dedicata alla Lega ha infatti convinto 1.174.000 spettatori con il 7.4% di share, una media più che lusinghiera per la fascia di seconda serata (e non soltanto per quanto riguarda Rai3). Segno evidente che le polemiche sul presunto stipendio faraonico, che abbiamo smentito qui (clicca per leggere), hanno finito per fare pubblicità al programma e creare aspettativa per il ritorno del giornalista alla Rai.

Il debutto di Lerner è stato agevolato anche dal buon traino di Report condotto da Sigfrido Ranucci, e dal discorso del premier Giuseppe Conte, che ha destato curiosità e "ansia d'informazione" in molti telespettatori, inducendoli a scegliere l'approfondimento de L'Approdo, i cui primi ospiti - ricordiamo - sono stati Luciano Canfora e Marco Tarchi.

Attesa per le prossime puntate, dunque, per vedere se l'ottimo esordio si consoliderà in un successo di audience.