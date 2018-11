Spettacoli

Sabato, 10 novembre 2018 - 11:15:00 Ascolti Tv Auditel: partenza folgorante per Paolo Bonolis con Scherzi a Parte Ottimi numeri per il ritorno del conduttore in prime time su Canale 5. Giancarlo Scheri: "Un gigante, un assoluto numero uno" di Marco Zonetti