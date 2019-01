Ascolti Tv Auditel: Paola Perego pareggia con Gerry Scotti, vola Good Doctor

Gli ascolti tv e i dati Auditel di venerdì 11 gennaio 2019 vedono in prime time su Rai1 Superbrain – Le Supermenti condotto da Paola Perego conquistare 3.013.000 spettatori pari al 13.8% di share, pareggiando perfettamente con Canale 5 e Chi vuole essere Milionario?. Gerry Scotti ha infatti convinto 2.971.000 spettatori pari al 13.8% di share.

Su Rai2 vola The Good Doctor: la serie Tv ha totalizzato 1.640.000 spettatori pari al 7.2% di share, superando Italia 1 con Batman vs Superman: Dawn of Justice e i suoi 1.240.000 spettatori (6%). Su Rai3 Tutto quello che Vuoi ha segnato 1.481.000 spettatori pari a uno share del 6.1%, mentre su Rete4 Quarto grado ha conquistato 1.349.000 spettatori con il 7.3% di share.

Su La7 Propaganda Live condotto da Zotr ha segnato 988.000 spettatori con uno share del 5.2%, superato da TV8 con Italia’s Got talent che ha totalizzato 1.603.000 spettatori con il 6,7% mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza, una replica, ha radunato 529.000 spettatori con il 2.1% di share.