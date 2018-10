Ascolti Tv. Clerici sconfitta dalla De Filippi: Portobello fa meno di Ulisse

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 27 ottobre 2018 registrano l'esito della prima tappa della disfida in prime time tra Antonella Clerici tornata su Rai1 con Portobello e Maria de Filippi e Belen con Tú Sí Que Vales in onda su Canale 5.

Lo storico "mercatino del venerdì" condotto dal compianto Enzo Tortora nella trasposizione al sabato sera da parte di "Antonellina" soccombe al talent di Canale 5, e raccoglie 4.150.000 spettatori con il 20,17%, perdendo la partita con "Maria la sanguinaria" che ottiene 5.200.000 spettatori pari al 28.85% di share (in calo in valori assoluti rispetto a sabato 20 ottobre), ma anche quella con il suo predecessore Alberto Angela su Rai1.

La scorsa settimana Tú sí que vales aveva raggiunto infatti 5.123.000 spettatori pari al 29.6% di share, mentre l'Ulisse di Alberto Angela aveva convinto 4.453.000 spettatori pari al 22.5% di share. Non una partenza vincente, dunque, per la nuova avventura della Clerici in prime time su Rai1, anche se per ora lo si può definire un rodaggio. Vedremo nelle prossime settimane se il trend subirà mutamenti a favore o a svantaggio delle due contendenti.