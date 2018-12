Ascolti Tv Auditel: Portobello doppiato da Tú sí que vales 5. Flop Clerici

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 1 dicembre 2018 vedono riproporsi la disfida in prime time tra Antonella Clerici e il suo Portobello su Rai1 e Tú Sí Que Vales su Canale 5 condotto da Belen e Martin Castrogiovanni con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Iva Zanicchi e Gerry Scotti. Nella finalissima di ieri sera era assente giustificato Alessio Sakara, per via di un improrogabile match di MMA a Genova. Il lottatore tornerà ovviamente la prossima settimana con la puntata dedicata al "Meglio di".

Antonellina Clerici, dal canto suo, per tentare di risollevare le sorti di Portobello sempre schiacciato dalla concorrenza di Canale 5, ha chiamato in aiuto Bobo Vieri e Claudio Amendola, reduce dai successi della fiction Nero a metà in onda su Rai1, mentre Maria De Filippi ha riabbracciato in trasmissione la sua pupilla Emma Marrone, la quale ha ritrovato anche la sua "rivale" in amore Belen, che le ha portato via Stefano Di Martino.

Gossip a parte, chi ha prevalso nella contesa di ieri sera?

Su Rai1 Portobello si è fermato a 2.967.000 spettatori pari al 14.1% di share, travolto dalla finale di Tú sí que vales 5 che ha conquistato 5.325.000 spettatori pari al 29.8% di share. Sette giorni fa, Portobello aveva raccolto 3.197.000 spettatori pari al 15.1% di share, mentre la semifinale di Tú sí que vales 5 aveva conquistato 5.069.000 spettatori pari al 29% di share. Quanto allo scorso anno, la finale del talent di Canale 5 aveva raccolto davanti al video 5.299.000 spettatori pari al 27.4% di share.

Quanto agli altri risultati su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 1.302.000 spettatori pari al 5.7% di share mentre Bull 1.069.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia1 L’Era Glaciale 3 – L’Alba dei Dinosauri ha coinvolto 1.169.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 il documentario Vero dal Vivo – Francesco De Gregori ha totalizzato 840.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su Rete4 Il Padrino ha segnato 814.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 la serie Professor T si ferma a 260.000 spettatori e uno share dell’1.6%.