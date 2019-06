Ascolti Tv Auditel: Rai1 domina con la Nazionale Under 21 e triplica Canale 5

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 16 giugno 2019 hanno visto disputarsi in prime time su Rai1 la partita del campionato europeo Under 21 Italia – Spagna. Su Rai2, sono andati invece in onda i due telefilm NCIS ed Elementary, mentre su Rai3 è stata di scena la 21ma puntata di Report condotto da Sigfrido Ranucci.

Su Rete4 è stata la volta del Meglio de La Repubblica delle Donne condotto da Piero Chiambretti mentre su Canale 5 è stata trasmessa la seconda puntata della fiction con Megan Montaner e Alessandro Tiberi Lontano da te (la prima puntata, sette giorni fa, conquistava 2.496.000 spettatori pari al 12.9% di share). Su Italia1 il film con Halle Berry e Sharon Stone Catwoman.

Su La7 il meglio di Non è L’Arena condotto da Massimo Giletti e su Tv8 il meglio di Italia’s Got Talent condotto da Lodovica Comello.

Chi avrà vinto la disfida domenicale dell’Auditel? Vediamo i dati.

La Nazionale Under 21 conquista la serata con 5.660.000 spettatori e il 29,4% di share, mentre Canale 5 con la fiction Lontano da Te si ferma a 1.656.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 NCIS ha attirato 1.372.000 spettatori (7.1%) e Elementary 1.082.000 spettatori (5.9%). Su Italia 1 Catwoman ha totalizzato 948.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Rai3 Report ha convinto 1.321.000 spettatori pari a uno share del 6.8% e su Rete4 #Cr4 – La Repubblica delle Donne ha segnato 498.000 spettatori con il 3.1% di share. Su La7 Non è l’Arena – Il Meglio ha catalizzato il 3.6% con 559.000 spettatori, superando Tv8 con Italia’s Got Talent e i suoi 514.000 spettatori (2.7%) mentre sul Nove Little Big Italy segna l’1.3% con 250.000 spettatori.