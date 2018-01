Ascolti Tv Auditel Rai1: fiction in replica fanno più share di Fazio e Parodi

Gli ascolti Tv e l'Auditel del 2017 vedono il trionfo di Rai1 nel genere fiction. In un dettagliato articolo sul suo sito omonimo, Davide Maggio traccia la classifica degli sceneggiati più visti dell'anno. Una classifica in cui svetta Il Commissario Montalbano con uno share medio del 42,68 % e 11.315.000 spettatori per sole due serate. A seguire I bastardi di Pizzofalcone con 6 serate, 6.990.243 spettatori e uno share del 26,36 %. Terzo sul podio C'era una volta Studio 1 con 2 serate, una media di 6.909.000 spettatori e uno share del 26,76 %.

La hit parade delle fiction prosegue con la quarta classificata Di Padre in figlia (4 serate, 6.763.337 spettatori e il 27,8 % di share; 5) I fantasmi di Portopalo (due serate, 6.613.715 e uno share del 27,08 & di share; 6) Scomparsa appena conclusasi con 6 serate, 6.594.000 spettatori di media e uno share del 24,99 %; 7) Sorelle con Loretta Goggi e Anna Valle, sei serate, 6.432.000 spettatori e il 26 % di share; 8) Maltese - il romanzo del commissario (4 serate, 6.377.620 spettatori e il 26,34 % di share); 9) La strada di casa con Alessio Boni (6 serate, 5.818.769 spettatori e il 32,58 % di share; 10) Un passo dal cielo (10 serate, 5.752.512 spettatori e il 23,24 % di share.

Le fiction di Rai1 funzionano a meraviglia anche in replica e qui ci sono le note dolenti per i programmo di punta dell'Ammiraglia Rai che hanno fatto flop nel 2017. Le repliche delle fiction infatti portano in media il 20,6 % di share e una media di spettatori pari a 4.700.000, ben più dei risultati delle sorelle Parodi con Domenica In e, soprattutto, in prima serata di Fabio Fazio con il suo Che tempo che fa. Una riflessione per i vertici Rai sarebbe d'obbligo...