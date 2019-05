Ascolti Tv Auditel: Rai1 e Insinna continuano a vincere con l'Eredità

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 20 maggio 2019 vedono, in fascia preserale, Rai1 con Flavio Insinna e il suo L'Eredità continuare a imporsi sulla concorrenza.

Se il game show della Prima Rete Rai vinceva agevolmente contro Avanti un Altro di Paolo Bonolis, che Insinna superava con almeno 5-6 punti di share, con Caduta Libera condotto dal buon Gerry Scotti, la battaglia si è fatta assai più "sanguinosa" e il distacco si è ridotto, portando qualche giorno fa alla vittoria di Canale 5.

Ma il Flavione nazionale ieri sera ha ristabilito gli equiibri, ottenendo con il segmento La Sfida dei 7 2.775.000 spettatori (19.3%) mentre con il segmento L’Eredità 4.371.000 spettatori (24%), contro 2.397.000 spettatori (17.2%) di Caduta Libera - Inizia la Sfida e i 3.924.000 spettatori (22.2%) di Caduta Libera.

Una stagione fortunata per Insinna, che oltre ai successi dell'Eredità (malgrado il non facile fardello piovutogli sulle spalle con la scomparsa di Fabrizio Frizzi), sabato sera non ha sfigurato con l'Eurofestival, superando in ascolti l'edizione dell'anno scorso e che, qualche mese fa, ha anche vinto la sfida dell'Auditel in prime time con Prodigi.