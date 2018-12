Ascolti Tv Auditel: Renzi con "Firenze secondo me" contro Dalla e Morandi

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 29 dicembre 2018 vedono in prime time il ritorno di Matteo Renzi sul Nove con la terza puntata del suo documentario Firenze secondo me che si scontrerà con un omaggio speciale di Canale 5 a Lucio Dalla dal titolo Io e Lucio: Dalla-Morandi, condotto dallo stesso Gianni Morandi.

L'ex premier torna quindi con una nuova puntata della sua fatica televisiva che, nella seconda tappa, ha visto crescere gli ascolti (2,2% di share) rispetto all'esordio (1,8%), e che questa sera avrà una concorrenza ben meno agguerrita delle settimane precedenti, se si esclude per l'appunto il programma dedicato al cantautore bolognese scomparso nel 2012.

Quanto all'offerta degli altri canali, su Rai1 andrà in onda il film del 2016 Non c'è più religione, con Claudio Bisio; su Rai2 il film di animazione del 2014 Big Hero 6; su Rai3 il cult di Sergio Leone del 1984 C'era una volta in America; su Rete4 la commedia con Mel Gibson e Helen Hunt Quello che le donne vogliono (2000); su Italia1 il film Olé con Massimo Boldi del 2006 e su La7 il film giallo Assassinio sul palcoscenico (1964) tratto da Agatha Christie.

Il senatore Pd aumenterà la sua audience? Come si comporterà l'omaggio a Lucio Dalla presentato dal suo amico e collega Gianni Morandi? A domani la sentenza dell'Auditel.