Ascolti Tv Auditel: Rocco Schiavone top in Germania. trionfo fiction Rai

Gli ascolti Tv e i dati Auditel della fiction Rai sono trionfali, e alle vittorie delle varie serie sugli schermi di casa nostra, si aggiungono anche quelle all'estero.

Parliamo in particolare della fiction Rocco Schiavone trasmessa da Rai2 in Italia, tratta dai romanzi di Antonio Manzini, e interpretata da Marco Giallini nel ruolo del vicequestore più politicamente scorretto della letteratura. Non capitava dai tempi lontani de La Piovra, che una serie italiana fosse diffusa dal canale pubblico tedesco Ard, in onda sul quale la prima puntata di Rocco Schiavone tratta dal primo libro di Manzini Pista Nera ha totalizzato ben 3,1 milioni di telespettatori con quasi il 12% di share. Un ottimo successo di Rai Fiction all'estero, che va ad aggiungersi a quelli del Commissario Montalbano e di Maltese, che invece spopolano in Francia.

Ennesima conferma di quanto illustrato dal sottoscritto in un articolo di qualche giorno fa, quando su affaritaliani.it si lodava la direttrice di Rai Fiction Tinny Andreatta per il suo approccio "cinefilo" al prodotto, e alla conseguente e ritrovata esportabilità delle serie Rai.

La fiction Rocco Schiavone, per giunta, è stata venduta a prestigiosi nomi stranieri quali Starz (Usa), AB/France Télévision (Francia), Fox Germany (Germania), Canal+ (Polonia) ORF (Austria), Europa Europa (Gruppo Amc - America Latina), Teleseriya (Russia + Cis), Veronia Tv (Olanda) e Amazon Prime Video e in territori come Cina, Bulgaria, Repubblica Ceca ed Ex Jugoslavia.

La serie è scritta da Antonio Manzini e Maurizio Careddu, diretta da Michele Soavi e coprodotta da Rai Fiction, Cross Productions e Beta Film.