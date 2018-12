Ascolti Tv Auditel: vince Clerici con Telethon, parte male Renzi all'1,8%

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 15 dicembre 2018 vedono scontrarsi in prime time Antonella Clerici e la sua Festa di Natale - Una serata per Telethon su Rai1, e il film di Canale 5 del 2012 con Fabio De Luigi Il peggior Natale della mia vita. Da segnalare anche il debutto di Matteo Renzi come conduttore TV con la prima puntata del suo documentario Firenze secondo me in onda sul Nove, e il ritorno di Corrado Augias su Rai3 - dopo l'ottimo esordio della scorsa settimana - con Città segrete dedicato questa volta a Londra.

Chi avrà vinto, chi avrà perso, chi avrà confermato o confutato il proprio successo? E come sarà andato il battesimo del fuoco di Renzi come divulgatore? Vediamo i dati.

Su Rai1 Telethon – Festa di Natale con Antonella Clerici ha conquistato 3.159.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 Il peggior Natale della mia vita ha segnato 2.873.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha radunato 1.328.000 spettatori pari al 6.1% di share mentre Bull 1.240.000 spettatori pari al 6.4% di share.

Su Italia 1 Warrior’s Gate ha intrattenuto 998.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Corrado Augias con Città Segrete ha totalizzato 1.508.000 spettatori pari a uno share dell’8.3%. Su Rete4 Il Padrino – Parte III 568.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 Il Delitto Matteotti ha segnato 395.000 spettatori con uno share del 2.3% (Atlantide Speciale pre e post film: 469.000 – 2.6%). Sul Nove la prima puntata di Firenze Secondo Me con Matteo Renzi ha ottenuto 367.000 spettatori con l’1.8%.

Sette giorni fa Rai1 con l'ultima puntata di Portobello raccoglieva 3.220.000 spettatori pari al 15.6% di share, battuto da Canale 5 con Tú sí que vales – Il Meglio di che conquistava 2.987.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Rai3 l’esordio di Città Segrete condotto da Corrado Augias totalizzava 1.642.000 spettatori pari a uno share dell’8.8%, mentre sul Nove il film Il Santo raccoglieva 287.000 spettatori con l’1.4%.