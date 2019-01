Ascolti Tv Auditel: De Filippi con Al Bano e Romina domina su Amadeus

Romina Power e Al Bano, ospiti di C'è Posta per te con Maria De Filippi

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 19 gennaio 2019 vedono in prime time il primo round della disfida tra Ora o mai più condotto da Amadeus su Rai1 e C'è posta per te con Maria De Filippi su Canale 5, con ospiti speciali Al Bano e Romina Power.

La serata ha visto trionfare Maria De Filippi con 5.173.000 spettatori e il 27,4% di share contro 3.520.000 spettatori e il 18,45% di Amadeus, che interrompe la serie di trionfi clamorosi soccombendo all'uragano Maria.

Su Rai2, invece, NCIS Los Angeles ha raccolto 1.208.000 spettatori pari al 5.28% di share mentre Swat 1.189.000 pari al 5.27% di share nel primo episodio e 1.085.000 pari al 5.33% nel secondo episodio.

Su Italia 1 Madagascar 2 – Via dall’Isola ha totalizzato 1.255.000 spettatori (5.59%), battuto da Rai3 con Le Parole della Settimana di Massimo Gramellini che ha totalizzato 1.637.000 spettatori con uno share del 7.24%. A seguire Quante Storie di Sera condotto da Corrado Augias ha raccolto 982.000 spettatori pari a uno share del 4.56%, doppiando Rete4 con Riot – In Rivolta e i suoi 547.000 spettatori con il 2.5% di share. Su La7 la serie Little Murders ha convinto invece 540.000 spettatori con uno share del 2.45% nel primo episodio e 438.000 spettatori (3.33%) nel secondo.