Ascolti Tv Auditel: Boom C'è Posta per te, ma Amadeus con Ora o Mai Più risale

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 2 febbraio 2019 in prime time vedono riproporsi la disfida tra Amadeus e il suo Ora o Mai più prototto in collaborazione con la Ballandi Entertainment su Rai1 e Maria De Filippi con C'è Posta per te su Canale 5.

Sette giorni fa, grazie anche all'ospitata di Gerry Scotti, Maria De Filippi vinceva la serata con 5.457.000 spettatori e il 28,6% di share, mentre Amadeus si assestava con Ora o Mai più al 15,8% radunando 3.019.000 spettatori.

Come sarà andata invece questa settimana? Vediamo i dati.

C’è Posta Per Te ottiene 5.735.000 spettatori con il 29.1% battendo un nuovo record, e Ora o Mai Più recupera qualche punto di share e si assesta al 16.5% con 3.267.000 spettatori.

Quanto agli altri programmi della serata, su Rai2 NCIS Los Angeles ha convinto 1.298.000 spettatori pari al 5.4% di share mentre Swat 1.222.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 I Pinguini di Madagascar ha radunato 1.101.000 spettatori (4.6%), battuto da Rai3 con Eddie the Eagle – Il coraggio della follia e i suoi 1.307.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%. Su Rete4 Più Forte Ragazzi! con Bud Spencer e Terence Hill ha segnato 634.000 spettatori con il 2.8% di share, superando d'un soffio La7 con Little Murders e i suoi 480.000 spettatori con uno share del 2.5%.