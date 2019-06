Ascolti Tv Auditel: Rai1 impazza con l'Under 21 e doppia Bonolis in replica

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 22 giugno 2019 vedono in prime time la partita di calcio Belgio-Italia, valevole per il Campionato Europeo 2019 Under 21, su Rai2 il film giallo del 2015 con Andrea Roth Lei non è tua figlia e su Rai3 il programma Kilimangiaro - Ogni cosa è illuminata condotto da Camila Raznovich.

Quanto alle reti Mediaset, su Rete4 di scena la telenovela Una vita, su Canale 5 la seconda puntata (in replica) di Ciao Darwin Ⅶ Edizione 2016 condotto da Paolo Bonolis e su Italia 1 il film del 2004 Cinderella Story con Hilary Duff.

Su La7, consueto appuntamento con la serie Little Murders Ⅱ, su Tv8 è stata la volta di Ignoto 1 dedicato al caso di Yara Gambirasio mentre sul Nove l'incontro di Pallavolo Maschile Italia - Argentina valevole per la Nations League 2019.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Italia-Belgio stravince la serata con 5.057.000 spettatori e il 28.9% di share, superando di netto la replica di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione e i suoi 2.065.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 Lei Non è Tua Figlia ha coinvolto 1.179.000 spettatori pari al 6.7% di share, mentre su Italia 1 Cinderella Story ha totalizzato 743.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Kilimangiaro – Ogni Cosa è Illuminata ha radunato 666.000 spettatori con il 4.1%, e su Rete4 la telenovela Una Vita ha raccolto 900.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 la serie Little Murders ha totalizzato invece 307.000 spettatori e il 2.4% di share. Da segnalare in Access Prime Time, il programma di Marco Marra La Mia Passione che, con la puntata dedicata a Simona Ventura, ha conquistato ben 945.000 spettatori con il 5.7%, finendo sul podio dei più visti dopo la partita su Rai1 e Striscia la Notizia.