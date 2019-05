Ascolti Tv Auditel: Maria vs Milly, chi ha vinto la sfida delle primedonne?

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 25 maggio 2019, in prime time, dopo la pausa dell'Eurofestival della scorsa settimana vedono riproporsi la disfida tra Milly Carlucci con la seconda semifinale di Ballando con le Stelle 14 su Rai1, e la finale di Amici 18 su Canale 5 con la padrona di casa Maria De Filippi. Questa volta, la guerra è stata particolarmente infuocata, con Flavio Insinna, Nino Frassica, Nathalie Guetta ed Elisa Isoardi ballerini d'eccezione per Milly, e Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi, Silvia Toffanin e Ilary Blasi ospiti speciali di Maria.

Altri programmi della serata, il telefilm The Rookie in prima visione Tv e a seguire Bull su Rai2, il film La Scelta del Re su Rai3; il film Vita da Gatto su Italia1, il film Mia Moglie è una Strega con Renato Pozzetto ed Eleonora Giorgi su Rete4 e su La7, lo speciale di Atlantide condotto da Andrea Purgatori e dedicato all'Olocausto Italiano.

Chi ha vinto e chi ha perso nell'agone dell'Auditel? Vediamo i dati.

Ballando con le Stelle su Rai1 ha ottenuto il 19,23% nella presentazione con 3.835.000 spettatori, mentre ha raccolto il 21,12% con 4.542.000 spettatori nel segmento Tutti in Pista e 4.173.000 spettatori con il 23.36% di share nel programma vero e proprio. Amici su Canale 5 ha invece raccolto il 26,99% di share con 4.804.000 spettatori, vincendo la serata, e il 25,1% con 1.615.000 nella Buonanotte di Amici.

Su Rai2 The Rookie ha coinvolto 1.154.000 spettatori pari al 5.3% di share e Bull 956.000 (4.8%). Su Italia 1 Una Vita da Gatto ha invece radunato 1.148.000 spettatori con il 5.3% di share, mentre su Rai3 La Scelta del Re ha ottenuto 747.000 spettatori pari a uno share del 3.7%. Su Rete4 Mia Moglie è una Strega si è fermato a 597.000 spettatori con il 2.8% di share, battendo La7 con Atlantide e i suoi 466.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Tv8 Black Book ha convinto 245.000 spettatori con l’1.2%, e sul Nove la partita di Coppa del Re Barcellona-Valencia ha segnato 695.000 spettatori con il 3.2% di share.

Quattordici giorni fa su Rai1 – nell'orario compreso fra le 20.44 e le 21.56 – Ballando con le Stelle raccoglieva 4.256.000 spettatori pari al 19.72% di share, nella parte intitolata Tutti in Pista in onda dalle 20.44 alle 21.56, e 3.803.000 spettatori pari al 22.1% dalle 22 alle 0.49. Su Canale 5 – in onda dalle 21.13 alle 0.57 – Amici conquistava invece 4.136.000 spettatori pari al 23.13% di share. Mentre sette giorni fa, contro l'Eurofestival, Amici totalizzava 4.743.000 spettatori pari al 24.3% di share.

Crescono entrambe le corazzate del sabato sera, con la netta vittoria di Amici grazie anche a un poker d'assi quali Hunziker-Blasi-Toffanin-Marcuzzi. Aumenta in tutto questo la sua popolarità Ballando con Le Stelle, decretandosi uno dei grandi successi di questa stagione di Rai1, nonché il programma di maggior riscontro del sabato sera dell'Ammiraglia Rai, rinato grazie allo show condotto da Milly Carlucci. Lo scontro tra quest'ultima e la De Filippi monopolizza gli ascolti del sabato sera, lasciando agli altri concorrenti soltanto le briciole.