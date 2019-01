Ascolti Tv Auditel sabato 26 gennaio: Amadeus, Maria De Filippi, chi ha vinto?

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 26 gennaio 2019 hanno visto in prime time rinnovarsi la disfida tra Rai1 con il talent Ora o mai più condotto da Amadeus e C'è Posta per Te su Canale 5 con Maria De Filippi, coadiuvata straordinariamente dall'ospite speciale Gerry Scotti.

Gli altri contendenti della serata vedono su Rai3 Massimo Gramellini e il suo fortunato Le Parole della Settimana, quindi a seguire Corrado Augias con Quante Storie di Sera. Su Rai2 l'appuntamento era con i telefilm NCIS e Swat, mentre su Italia 1 e Rete4 erano di scena i film Madagascar III e 40 carati. Su La7 la serata è stata invece dedicata alla serie gialla Little Murders.

Chi avrà vinto la sfida? La settimana scorsa fu Maria De Filippi ad aggiudicarsi il trionfo della serata, malgrado l'ottima performance di Amadeus. Comè andata stavolta?

Anche questa settimana, grazie anche all'ospitata di Gerry Scotti, Maria De Filippi vince la serata con 5.457.000 spettatori e il 28,6% di share, mentre Amadeus, ahilui, cala con Ora o Mai più al 15,8% radunando 3.019.000 spettatori. La corazzata C'è Posta Per Te, a conti fatti, continua a non fare prigionieri e riesce a sgominare anche un pezzo da novanta come il conduttore de I Soliti Ignoti...

Quanto agli altri contendenti, su Rai2 NCIS Los Angeles ha convinto 1.173.000 spettatori pari al 5.1% di share mentre Swat si attesta a 1.130.000 spettatori pari al 5.2% di share, battuti da Italia con il film di animazione Madagascar 3 – Ricercati in Europa e i suoi 1.222.000 spettatori (5.4%).

Su Rai3 Le Parole della Settimana ottiene 1.572.000 spettatori con il 6.8%, mentre Quante Storie di Sera raduna davanti al video 928.000 spettatori pari a uno share del 4.2%. Su Rete4 40 Carati segna 691.000 spettatori con il 3.2% di share, battendo La7 con Little Murders e i suoi 436.000 spettatori con uno share del 2.4%. Buon risultato per il Nove con il film sull'Olocausto Il Bambino con il Pigiama a Righe e i suoi 557.000 spettatori con il 2.5%.

Sette giorni fa Maria De Filippi con C'è Posta per te aveva trionfato con 5.173.000 spettatori e il 27,4% di share, rispetto ai 3.520.000 spettatori e il 18,45% di Amadeus con Ora o Mai più. Le Parole della Settimana di Massimo Gramellini su Rai3 aveva totalizzato 1.637.000 spettatori con uno share del 7.24% e Quante Storie di Sera condotto da Corrado Augias aveva raccolto 982.000 spettatori pari a uno share del 4.56%,