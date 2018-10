Ascolti Tv Auditel: Neanche Salvini salva W L'Italia e Piazza Pulita vince

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 4 ottobre 2018 vedono riproporsi la sfida in prime time tra W l'Italia - Ieri e oggi condotto da Gerardo Greco su Rete4 e Piazza Pulita di Corrado Formigli in onda su La7.

L'ospitata di Matteo Salvini da Greco ha fatto crescere lo share dal 3,5% di giovedì scorso (con 626.000 spettatori) al 4,5% di ieri con 806.000 individui all'ascolto. La presenza del viceministro e leader del Carroccio non è bastata, tuttavia, a sconfiggere Formigli. Il quale, con Giovanni Maria Flick e Mario Monti ospiti in studio, ha portato comunque a casa 1.071.000 spettatori con uno share del 6,1%. In calo, occorre segnalarlo, rispetto a giovedì 27 settembre quando ottenne 1.123.000 spettatori e il 6,4% di share.

Se l'informazione di Rete4 continua a dare segni di stanchezza dopo il restyling "antipopulista", quella di La7 si conferma dunque vincente contando che, nella serata di ieri, hanno perso colpi quasi tutte le trasmissioni in prime time quali Pechino Express su Rai2, Non dirlo al mio capo 2 su Rai1 e anche Big Show su Italia1. Formigli quindi ha retto al calo generale perdendo solo lo 0,3% di share rispetto alla scorsa settimana, mentre Lilli Gruber con il suo Otto e mezzo raggiungeva il 6,5% di share e 1.601.000 spettatori, battendo ancora una volta Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli, fermatosi al 5% con 1.191.000 spettatori nella prima parte (non in sovrapposizione con Otto e mezzo) e 1.158.000 con il 4,7% nella seconda.