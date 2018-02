Ascolti Tv Auditel, Sanremo 2018 al 52,1%. Baglioni batte Carlo Conti

Gli ascolti Tv e l'Auditel di martedì 6 febbraio vedono la vittoria del Festival di Sanremo 2018 che ha conquistato 13.776.000 spettatori pari al 51.4%% di share nella prima tranche – dalle 20.43 alle 23.47 – e 6.624.000 (55.4%) nella seconda, in onda dalle 23.52 all’1.14. La media è del 52,1 e gli spettatori sintonizzati sono 11.603.000. La prima puntata batte quella dell'edizione 2017 condotta da Carlo Conti e Maria de Filippi, che raggiunse il 50,7 di share con 11.374.000 spettatori. Per arrivare a un successo analogo bisogna tornare indietro al 2005, ovvero all'edizione condotta da Paolo Bonolis e Antonella Clerici, che ottenne il 54,8 % con 12.218.000 spettatori.

Il picco di ascolto della prima serata del Festival di Sanremo 2018 è arrivato quasi subito: alle 20.58 con Claudio Baglioni e Fiorello. Rai 1 è schizzata sino a 17 milioni 200 mila spettatori.

"E' una grandissima soddisfazione: gli ascolti della prima serata del Festival, i migliori dal 2005 in termini di share, premiano uno straordinario lavoro di squadra coordinato dal direttore artistico Claudio Baglioni e impreziosito da due artisti come Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker. A loro, a Fiorello che ha portato sul palco dell'Ariston il suo talento unico e la sua carica inesauribile, va il mio ringraziamento, che estendo alla squadra di Rai1 e a tutti coloro che hanno contribuito ad offrire a milioni di italiani una trasmissione di grande qualita' musicale e televisiva". E' il commento del direttore generale della Rai, Mario Orfeo, al dato di ascolto della prima serata del 68^ Festival di Sanremo, che ha registrato una media di 11 milioni 603mila spettatori e del 52,1 di share.

