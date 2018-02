Ascolti TV Auditel, Sanremo 2018 top di share e si pensa al Baglioni bis

Foto LaPresse

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del Festival di Sanremo 2018 fanno gridare di giubilo Rai1.

Secondo i dati finali comunicati dall'ufficio stampa della Rai, sono stati oltre 12 milioni gli Italiani incollati alla tv per il gran finale del Festival di Sanremo, che si è chiuso con un altro record che non si vedeva dal 2002. Complessivamente l’edizione 2018 è stata la più seguita dal 2006 con 10.9 milioni di spettatori e il 52,3% di share.

Ascolti in crescita rispetto al 2017 (+1.6 punti di share su individui), in particolare sui target più giovani (+6.8 punti sulle donne 15-24 anni). Grande successo anche per i programmi accessori del Festival, in particolare la riproposizione delle prime 4 serate su Rai Premium ha registrato il +41% amr sull’anno scorso.

“Un Festival indimenticabile e uno straordinario successo”, ha commentato Mario Orfeo, Direttore Generale della Rai, “merito a Baglioni che, mettendo sé stesso in gioco sul palco dell’Ariston, ha costruito un grande e originale spettacolo con al centro musica e parole”. Claudio Baglioni, Direttore artistico del Festival, forte della sua competenza di compositore e cantante, ha difatti saputo raccogliere talenti e professionalità con la convinzione che si possa realizzare una tv che oltrepassi la mediocrità. E il pubblico lo ha premiato.

In particolare, nella lunga serata, Michelle Hunziker ha mantenuto alto lo spirito della kermesse nel pieno rispetto dei tempi, Pierfrancesco Savino ha commosso con il monologo “La notte poco prima delle foreste”, atto del drammaturgo francese Koltés, Fiorella Mannoia ha incantato con un toccante brano di Ivano Fossati, Laura Pausini si è esibita davanti al teatro dell’Ariston in mezzo ai fan in delirio e, infine, una Mina virtuale ha magistralmente interpretato “Another day of sun” del film “La la land”.

"A vincere la competizione canora il duo Ermal Meta e Fabrizio Moro con il brano “Non mi avete fatto niente”, vero e proprio inno alla pace che racconta la fragilità del mondo, ma anche la capacità di rialzarsi. Al secondo e terzo posto sul podio Lo Stato sociale con “Una vita in vacanza” e Annalisa con “Il mondo prima di te”.

Un finale in grande stile ha chiuso la serata, si sono spente le luci su un Festival trionfante che ha regalato sorprese, e c’è già chi avanza l’ipotesi di un Baglioni bis.