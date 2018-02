Ascolti Tv Auditel, Sanremo: Baglioni batte Conti e straccia Fazio ma...

Gli ascolti Tv e l'Auditel di mercoledì 7 febbraio vedono, ovviamente, la vittoria del Festival di Sanremo 2018 con 9.687.000 spettatori e il 47.7%. Sanremo Start - in onda dalle 20.43 alle 21.19 – ha visto sintonizzarsi 10.365.000 spettatori con il 37.24% di share. Specificamente, la prima parte – in onda dalle 21.24 alle 23.53 - ha registrato 11.458.000 spettatori (46.57%), la seconda – in onda dalle 23.57 all’1.07 - 5.870.000 spettatori (52.86%).

La seconda serata del Festival condotto da Carlo Conti e Maria De Filppi nel 2017 aveva visto sintonizzarsi 10.367.000 spettatori con il 46.6% con un calo del 3.77% In valori assoluti, come spiega Davide Maggio, "il programma fa meglio del fallimentare Festival di Fazio nel 2004 ma non dei tre dell’era Conti. E’ il quarto miglior risultato in share dal 2000 in poi, in valori assoluti è il tredicesimo".