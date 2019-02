Ascolti Tv Auditel Sanremo 2019: la quarta serata dei duetti crolla al 46%

Gli ascolti Tv e i dati Auditel della quarta serata del Festival di Sanremo 2019, quella dedicata ai duetti dei cantanti in gara con colleghi illustri, vedono il trio Claudio Baglioni-Claudio Bisio-Virginia Raffaele (coadiuvati per l'occasione da Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto, padrone di casa del DopoFestival) raggiungere il 46.1%, cinque punti in meno di share rispetto al 2018.

L'anno scorso il trio Baglioni-Hunziker-Favino conquistò infatti la bellezza di 10.108.000 spettatori per un 51.1% di share, battendo la precedente edizione condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi, che - nella quarta serata - aveva raggiunto il 47 % di share con 9.887mila spettatori.

Particolarmente graditi dal pubblico dell'Ariston ieri sera, 8 febbraio 2019, Il Volo con la partecipazione speciale del violinista Alessandro Quarta; applauditissime dalla platea con standing ovation Loredana Bertè e Irene Grandi; apprezzato il duo Anna Tatangelo-Syria; attesissima e spumeggiante l'esibizione di Achille Lauro e Morgan in finale di serata; premiato dalla giuria d'onore il duetto Motta-Nada con la cantante in splendida forma.

Le esibizioni di cui sopra hanno tenuto ovviamente banco sui social network, sui quali hanno spopolato anche il duetto (fuori gara) formato da Claudio Bisio e Anastasio; quello di Ultimo con il suo mentore Fabrizio Moro; i BoomDaBash con Rocco Hunt e i Musici Cantori di Milano, e così via.