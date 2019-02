Ascolti Tv Auditel, Sanremo 2019: Ultimo è il più visto della terza serata

Gli ascolti Tv e i dati Auditel della terza serata del Festival di Sanremo 2019 vedono un vincitore per quanto riguarda i telespettatori sintonizzati.

Si tratta di Ultimo, giovane cantante romano (classe 1996) in gara con la canzone I tuoi particolari, che sul sito YouTube della Rai ha già raggiunto oltre 1.308.000 visualizzazioni. Ieri sera, giovedì 7 febbraio 2019, il picco di ascolti in termini di spettatori è stato proprio registrato alle 21.46 con 13.218.000 quando Claudio Bisio e Virginia Raffaele hanno annunciato la sua esibizione. Ultimo di nome (o meglio di pseudonimo, perché all'anagrafe si chiama Niccolò Morriconi) ma non di fatto, decisamente.

La vetta dello share è stata invece raggiunta più tardi, al termine dello sketch del comico Paolo Cevoli, che ha toccato il 52,5%.