Ascolti Tv Auditel, Sanremo: Bocelli e Giorgia fanno il picco di audience

Gli ascolti tv e i dati Auditel del Festival di Sanremo 2019 vedono un calo di share e di spettatori rispetto al 2018. Tuttavia, vi sono stati com'è ovvio dei momenti di massimo ascolto, come quello relativo al duetto di Andrea Bocelli con il figlio Matteo con la canzone Fall on me.

I due Bocelli hanno incantato la platea e i telespettatori a casa attirando ben 15.662.000 spettatori, ovvero l'ascolto più alto della serata in valori assoluti.

Altro momento magico, quello dell'arrivo di Giorgia sul palco dell'Ariston, un'esibizione (anche in coppia con lo stesso Claudio Baglioni) che ha totalizzato il picco di share, ovvero quello del 54%.

Un altro dato emblematico di questa edizione è che pare piacere particolarmente ai giovani (vista anche la presenza in gara di vari esponenti di musica alternativa, rap, trap e indie voluti e scelti deliberatamente da Baglioni). Nel target 15-24, con il 58,4% share, il Festival segna il record dal 1997, e si aggiudica 3,8 punti in più rispetto allo scorso anno. Nel target relativo ai maschi 15-24, lo share del 54,3% segna invece il record degli ultimi 17 anni.