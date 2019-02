Ascolti Tv Auditel: Sanremo, Hunziker e Raffaele salvano la seconda serata

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 6 febbraio 2019 relativi alla seconda serata del Festival di Sanremo vedono un calo - fisiologico - dell'audience molto contenuto rispetto alle catastrofiche previsioni, e anche rispetto a quello che si verificò tra la prima e la seconda serata dell'edizione 2018.

Tale calo contenuto è stato attribuito da molti a due donne, ovvero la padrona di casa Virginia Raffaele, che ha saputo superare un poco l'impaccio della prima serata per una veste di conduttrice che le sta più stretta di quella d'imitatrice, e l'ospite speciale Michelle Hunziker che, spumeggiante come sempre, ha portato un po' di freschezza e di esuberanza in una edizione piuttosto "ingessata" anche e soprattutto per via delle polemiche che l'hanno preceduta e che, con ogni probabilità, hanno costretto gli autori a stravolgere all'ultimo momento la natura dei vari siparietti comici tra una canzone e l'altra).

La bellezza salverà il mondo, diceva Dostoevskij. Sicuramente, ieri sera, la bellezza unita alla bravura di due donne, guarda caso una bionda e una bruna come vuole la tradizione di Sanremo, ha salvato il Festival.