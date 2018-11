Ascolti Tv Auditel: Saviano fa precipitare il Nove con Kings of Crime

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 21 novembre 2018 vedono il ritorno di Roberto Saviano in prime time con Kings of Crime, giunto alla seconda puntata della seconda stagione e trasmesso sul Nove.

L'audience dell'episodio dedicato a Joe Pistone (Donnie Brasco) e andato in onda ieri sera è stata particolarmente deludente, tanto da raggiungere soltanto 238.000 spettatori per un misero 1% di share. Il Nove è finito all'ultimo posto tra i canali generalisti, quando invece con Maurizio Crozza si classifica al quarto posto dei più visti con uno share che supera il 5% e con un milione di spettatori in più rispetto a quelli sintonizzati su Kings of Crime.

L'ospite illustre Saviano, le cui epifanie nei talk show sono sempre ammantate da atmosfere sacrali, funziona a conti fatti assai meno come conduttore, e l'1% in prima serata è un risultato piuttosto imbarazzante per un nome di richiamo come il suo. Non si può per giunta neanche dire che il mercoledì sera sia costellato di concorrenti temibili, essendovi in programmazione soprattutto film (spesso in seconda o terza visione). Quanto agli altri programmi in onda, Federica Sciarelli con Chi l'ha visto? non si può certo definire una competitor di Saviano, né tantomeno Piero Chiambretti con il suo #Cr4 - La Repubblica delle Donne.

La puntata di ieri di Kings of Crime, per giunta, segnava un punto di minimo rispetto all'audience della precedente e di quelle della passata stagione, la cui media fu di 397.250 per uno share dell'1,67%. Se poi pensiamo che il programma canoro X-Factor su Tv8 ha praticamente triplicato gli ascolti di Kings of Crime, la misura del flop è ben presto delineata. Tali risultati sono forse l'inizio della fine del suo fenomeno mediatico?