Ascolti Tv Auditel: Conti e Bonolis al 20,3%, Crozza sul Nove doppia Rai2

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 9 novembre 2018 vedono, in prime time, confrontarsi per la prima volta Tale e quale Show - Il Torneo condotto da Carlo Conti su Rai1 e Scherzi a Parte condotto da Paolo Bonolis (con ospite Barbara D'Urso) su Canale 5. L'altra disfida serale è quella tra Nemo - Nessuno escluso con Enrico Lucci su Rai2, Propaganda Live condotta da Zoro su La7 e Fratelli di Crozza di Maurizio Crozza in onda sul Nove.

Chi si sarà imposto sull'avversario e chi invece sarà stato sconfitto nell'agone dello share? Vediamo i dati. Su Rai1 Tale e Quale Show – Il Torneo raccoglie 4.103.000 spettatori pari al 20.3% di share, mentre su Canale 5 Scherzi a Parte totalizza 3.784.000 spettatori pari al 20.3% di share, effettuando un pareggio in valori assoluti con Rai1.

Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha raccolto 678.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia 1 Bus 657 ha totalizzato 756.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 il film Nemiche per la Pelle segna 1.269.000 spettatori pari a uno share del 5.3%, mentre su Rete4 Quarto Grado raduna davanti al video 1.122.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Propaganda Live ottiene 993.000 spettatori con uno share del 5.4%, mentre Fratelli di Crozza raduna 1.243.000 spettatori per il 5,1% di share, doppiando il numero di spettatori di Rai2.