Ascolti Tv Auditel: Scoop di Nicola Porro l'intervista al grillino in carcere

Stasera, lunedì 24 giugno 2019, Nicola Porro nel suo programma in prima serata su Rete4 ha preparato uno scoop clamoroso. Il conduttore, infatti, trasmetterà nel corso di Quarta Repubblica un'intervista esclusiva al grillino Marcello De Vito, ex presidente dell'Assemblea Capitolina da mesi rinchiuso nel carcere di Regina Coeli poiché accusato di corruzione.

Per la prima volta, dunque, De Vito parlerà pubblicamente della sua vicenda personale e giudiziaria - si è sempre professato innocente - e dei suoi rapporti attuali con il M5s, il cui capo politico Luigi Di Maio l'ha espulso dal Movimento subito dopo la notizia della carcerazione. L'intervista di Nicola Porro arriva, peraltro, dopo la notizia che l'Ordine degli Avvocati di Roma ha deciso di sospendere De Vito.

Cosa racconterà quest'ultimo? In un momento in cui Lega e M5s sono ai ferri corti e il Governo traballa, le sue parole e le sue rivelazioni come potranno incidere sulla tenuta dell'Esecutivo? Sì, un'intervista senz'altro imperdibile quella che andrà in onda questa sera su Rete4 in prime time a Quarta Repubblica.