Ascolti Tv Auditel: se Bruce Willis visto e rivisto batte Salvini e Di Maio

Bruce Willis in seconda (terza, quarta...) visione batte Matteo Salvini e Luigi Di Maio negli ascolti Tv e nei dati Auditel.

Il prime time di ieri, giovedì 22 novembre 2018, vedeva un piatto ricchissimo di programmi di rilievo e di duelli fino all'ultimo punto di share. Le ammiraglie con la fiction L'Allieva su Rai1 contro Il Grande Fratello Vip su Canale 5; Rai2 con il finale di stagione di Pechino Express e Rai3 con la terza puntata della Tv delle Ragazze - Gli Stati Generali 1988-2018. Quanto ai talk show politici del prime time, la contesa è tutta al maschile tra Rete4 con Viva L'Italia - Oggi e Domani condotta da Gerardo Greco su Rete4 e Piazza Pulita con Corrado Formigli su La7. Viva L'Italia, in particolare, con un'intervista esclusiva a Matteo Salvini protagonista di una esclusiva intervista, e Piazza Pulita con ospite in studio Luigi Di Maio.

Outsider in questa serata di scontri al vertice, Italia 1 con Red (2010), film già trasmesso più volte in Tv e interpretato da Bruce Willis.

Ebbene l'outsider ha finito per classificarsi terzo canale più visto della serata, battendo Rai2, Rai3, Rete4 e La7 e classificandosi sul podio dietro a Rai1 con L'Allieva e Canale 5 con Il Grande Fratello Vip.

I dati parlano chiaro: Italia 1 con il film Red ha raggiunto il 6,8% di share con 1.577.000 spettatori, mentre su Rai2 la finale di Pechino Express 7 chiude con 1.331.000 spettatori pari al 6.3% di share, risultando la meno vista della storia del reality. Rai3 con La Tv delle Ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018 si assesta a 1.307.000 spettatori pari ad uno share del 6%, mentre malgrado l'intervista a Matteo Salvini, su Rete4 W L’Italia condotto da Gerardo Greco si ferma a 581.000 spettatori con il 3% di share. Mentre La7 e da Piazza Pulita con ospite Luigi Di Maio, che raggiunge 975.000 spettatori con uno share del 5.3%.

Cifre sulle quali i vari responsabili di rete dovrebbero riflettere, e che, nel caso dei due talk politici, rivelano una significativa spia di disinteresse da parte degli spettatori verso i due leader di maggioranza, forse troppo onnipresenti nei vari canali a ogni ora del giorno per poter dire ancora qualcosa di nuovo. A quel punto, insomma, meglio svagarsi con un maschio alfa come Bruce Willis. Tanto, stamburate per stamburate, forse quelle cinematografiche sono più gratificanti...