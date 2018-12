Ascolti Tv Auditel: Senza Barbara D'Urso il pomeriggio di Canale 5 crolla

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 18 dicembre 2018 tracciano un quadro preoccupante per Canale 5 nella fascia pomeridiana, nella quale per tutta la stagione era stato fino a venerdì scorso leader.

Già, perché andata in vacanza Barbara D'Urso assieme al suo Pomeriggio Cinque, trionfatore di ascolti, per l'Ammiraglia Mediaset si riscontra un visibile crollo.

Abituato con Barbara D'Urso a raggiungere cifre che ruotano attorno al 18% in media, ieri il pomeriggio di Canale 5 ha fatto il 12,9% con il film Il destino sotto l'albero, segnando ben sei punti in meno di share rispetto al solito che vanno a finire un po' a Rai1 con La Vita in Diretta, che nella seconda parte ha toccato il 15,8% di share, e un po' a Geo su Rai3, che si è impennato fino a 1.998.000 spettatori con il 15.4% di share. Un record assoluto.

Ma l'assenza di Pomeriggio Cinque finisce per danneggiare anche Gerry Scotti con il suo The Wall, che si vede costretto a recuperare sull'avversario Flavio Insinna con L'Eredità su Rai1 partendo da cifre ben inferiori a quelle che gli assicura la D'Urso.

Se si aggiunge la performance di Canale 5 domenica scorsa quando, in assenza di Barbarella e del suo Domenica Live, Mara Venier ha fatto il botto di ascolti su Rai1 a discapito dell'Ammiraglia Mediaset, si può capire quanto la mancanza (e di conseguenza la presenza) della D'Urso sia cruciale per il destino della rete.